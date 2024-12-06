На дне Мертвого моря найдены загадочные «паровые машины» 6.12.2024, 12:57

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Они извергают мерцающую жидкость.

Ученые исследовали дно Мертвого моря, когда наткнулись на «белых курильщиков» — возвышающиеся соляные «трубы», извергающие облака мерцающей жидкости. Ученые обеспокоены тем, что они являются предвестниками разрушения, пишет Live Science.

Загадочные подводные столбы могут достигать 7 метров в высоту и служат ранним предупреждением об опасных для жизни провалах, которые распространены в этом районе. По словам руководителя исследования, гидроэколога из Центра экологических исследований имени Гельмгольца в Германии Кристиана Сиберта, на сегодняшний день, увы, никто не может предсказать, где на морском дне появятся следующие провалы.

Все это, по словам ученых, делает «белых курильщиков» эффективными инструментами прогнозирования для определения областей, которые в ближайшем будущем могут подвергнуться риску обрушения.

Отметим, что Мертвое море представляет собой замкнутое соленое озеро, граничащее с Иорданией, Израилем и Западным берегом. Водоем также известен своей невероятной соленостью — для сравнения, Мертвое море почти в 10 раз солонее океана и становится все более соленым.

Наблюдения показывают, что за последние 50 лет Мертвое море быстро высыхает из-за испарения и засухи. Это в свою очередь приводит к падению уровня грунтовых вод, что затрудняет соседним странам доступ к ресурсам грунтовых вод.

В новом исследовании команда дайверов наткнулась на затонувший город из жемчужно-белых столбов, извергающих мерцающую жидкость. Большинство из них достигали от 1 до 1 метров в высоту, хотя некоторые могли достигать и впечатляющих 7 метров, а их диаметр мог достигать впечатляющих 3 метров.

По словам Сиберта, эти «белые курильщики» уникальны и пока не наблюдались ни в одном другом регионе планеты. Ученые продолжили исследование и обнаружили, что мерцающая жидкость на самом деле была грунтовой водой из окружающих водоносных горизонтов, которые проникли в толстые слои богатых солью пород на дне Мертвого моря. Когда эта вода течет через скалы, часть соли внутри них растворяется, в результате чего образуется высококонцентрированный рассол.

И все же, даже эта богатая солью вода не такая соленая, как воды Мертвого моря. Растворение соли в воде увеличивает ее плотность, поэтому вода в Мертвом море плотнее, чем этот мерцающий рассол, заставляя рассол подниматься «как струя».

Поскольку они имеют разный состав, соль в рассоле кристаллизуется из раствора в тот момент, когда две жидкости смешиваются, образуя тонкие столбики соли, которые поднимаются из осадка. По словам исследователей, эти «белые курильщики» на морском дне, вероятно, могут вырастать на несколько сантиметров каждый день. Но теперь ученые считают, что они также могут сигнализировать о чем-то более зловещем.

Карстовые воронки являются серьезной проблемой в районе Мертвого моря. Со временем выветривание богатых солью пород под озером создает большие подземные полости. Из ниоткуда тонкий слой породы сверху обрушается, создавая зияющую карстовую воронку. Ученые годами пытались предсказать, когда и где они могут появиться и теперь считают, что «белые курильщики», по сути, являются предвестниками этих событий.

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