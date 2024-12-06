Гродненка хотела встретиться с «безденежным топом» нефтяной компании 1 6.12.2024, 13:06

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Потратила кредит и сбережения для лечения родственника.

Этим летом 61-летняя жительница Гродно познакомилась в «Одноклассниках» с мужчиной, который назвался Кельвином Ноланом и представился руководителем нефтяной компании. Он рассказал, что вообще-то очень состоятелен, но прямо сейчас не может приехать к женщине из-за проблем с финансами, рассказали в милиции.

Через несколько месяцев женщина, привязавшаяся к собеседнику, согласилась дать ему деньги в долг, чтобы купить билеты на самолет, заплатить за оформление документов и налогов. «Топ-менеджер» обещал вернуть всю сумму белоруске и, кроме того, заплатить еще за отзывчивость.

Гродненка в общей сложности перевела 26 455 рублей. Деньги предназначались для лечения ее близкого родственника, часть суммы она взяла в кредит.

В итоге «Кельвин» прекратил общение, как только у белоруски закончились деньги. Возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве.

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