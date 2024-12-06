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Украина сыграла на опережение

  • Владимир Фесенко
  • 6.12.2024, 13:17
  • 1,528
Украина сыграла на опережение
Владимир Фесенко

Идет зондаж команды Трампа.

Визит украинской делегации во главе с Андреем Ермаком в США вызвал чрезвычайное внимание, даже конспирологию. Уже говорят о начале переговоров о завершении войны между Россией и Украиной.

Но рано делать такие выводы. То, что сейчас происходит — это лишь первый акт прелюдии к будущим переговорам.

Что интересно — украинская сторона начала первой. Как только в будущей администрации Трампа появились люди, которые будут заниматься вопросом переговоров о завершении войны, в США сразу поехали уполномоченные представители президента Зеленского.

У этого визита следующие главные задачи:

1. Представить американским переговорщикам нашего главного переговорщика (или политического куратора переговорного процесса) — главу Офиса президента Украины Андрея Ермака;

2. Украинскому главному переговорщику необходимо лично познакомиться и установить рабочий контакт с ключевыми фигурами будущей администрации Трампа, которые будут заниматься Украиной и переговорами о завершении войны между Россией и Украиной (и меня очень беспокоит, что на встрече с украинской делегацией появился будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс);

3. Представить нашу позицию (как готовность к переговорам, так и позиции по отдельным переговорным вопросам);

4. Провести зондаж позиции команды Трампа по ключевым переговорным вопросам.

Вполне вероятно, что могла обсуждаться еще одна актуальная тема — возможность встречи президента Зеленского и Трампа во время визита следующего президента США во Францию 7 декабря (то есть уже в субботу). Правда, там будет куча желающих лично пообщаться с Трампом и сделать с ним церемониальное фото. Поэтому будет очень трудно выкроить время на какие-то серьезные переговоры. Но кто знает, особенно если президент Макрон проявит личную инициативу о встрече на троих ради будущего мира. Когда-то был знаменитый Нормандский формат. Может появится и «Парижский («Нотрдамский») формат» (пока без России)? Это так, немного иронические политтехнологические фантазии.

Наверняка украинская делегация в США также будет встречаться и с представителями Администрации Байдена, с друзьями Украины из Сената и Конгресса США. С ними будут обсуждать вопросы помощи Украине в последний период работы Администрации Байдена.

Следующий акт прелюдии к будущим мирным переговорам должен быть связан с контактами переговорщиков от Трампа с официальными лицами российской власти. Что это может быть — долгожданный телефонный разговор Трампа с Путиным, или визит Кита Келлога в Москву? Это еще одна из интриг потенциального переговорного процесса.

Именно на этапе прелюдии к будущим мирным переговорам надо выяснить саму возможность этих переговоров, их формат и потенциальную повестку дня, статус США на этих переговорах, в конце концов — место их проведения и дату начала переговоров.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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