Литва задержала крупнейшую в этом году партию контрабандных белорусских сигарет
- 6.12.2024, 13:38
Их перевозили по железной дороге.
Литовские таможенники завершили анализ крупнейшей партии контрабандных белорусских сигарет, изъятых в этом году на железной дороге, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что незаконный товар был обнаружен 28 ноября на станции Кибартай (Мариямпольский уезд) в поезде, следовавшем из Калининградской области РФ.
«В потолках двух вагонов было найдено 112 тыс. пачек сигарет марок NZ Gold, «Минск Капитал» и «Минск Капитал QS». Их общая стоимость, включая обязательные налоги, составляет 503 тыс. евро», — говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по факту контрабанды.
Всего в этом году в Литве возбуждено 22 досудебных расследования по фактам контрабанды сигарет железнодорожным транспортом. За 11 месяцев 2024 года в поездах обнаружено 301.743 пачки сигарет на сумму 1,32 млн евро.
«Чаще всего нелегальные сигареты ввозились из Беларуси в тайниках, устроенных в грузах строительных материалов (гравий, щебень, цемент)», — подчеркивается в релизе.