Литва задержала крупнейшую в этом году партию контрабандных белорусских сигарет 6.12.2024, 13:38

Их перевозили по железной дороге.

Литовские таможенники завершили анализ крупнейшей партии контрабандных белорусских сигарет, изъятых в этом году на железной дороге, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что незаконный товар был обнаружен 28 ноября на станции Кибартай (Мариямпольский уезд) в поезде, следовавшем из Калининградской области РФ.

«В потолках двух вагонов было найдено 112 тыс. пачек сигарет марок NZ Gold, «Минск Капитал» и «Минск Капитал QS». Их общая стоимость, включая обязательные налоги, составляет 503 тыс. евро», — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту контрабанды.

Всего в этом году в Литве возбуждено 22 досудебных расследования по фактам контрабанды сигарет железнодорожным транспортом. За 11 месяцев 2024 года в поездах обнаружено 301.743 пачки сигарет на сумму 1,32 млн евро.

«Чаще всего нелегальные сигареты ввозились из Беларуси в тайниках, устроенных в грузах строительных материалов (гравий, щебень, цемент)», — подчеркивается в релизе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com