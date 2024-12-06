В Минске продают квартиру, которая может помочь сэкономить на походах в тренажерный зал и бильярдную 1 6.12.2024, 13:50

Но цена кусается.

В Минске недалеко от Комаровского рынка продают восьмикомнатную двухуровневую квартиру, она находится в клубном доме. На площади разместились даже бильярдный и теннисный столы. Стоимость недвижимости — 375 000 долларов. «Зеркало» посмотрело, что собой представляет этот объект.

Двухуровневая квартира находится в кирпичной пятиэтажке № 4 корпус 1 по улице Гая. Отмечается, что это дом клубного типа, он был построен в 1997 году, в 2001-м там сделали капитальный ремонт.

Общая площадь жилья составляет чуть больше 320 «квадратов», жилая — около 150 «квадратов». Здесь есть восемь изолированных комнат, кухня-гостиная, три санузла, игровые зоны с бильярдным и теннисным столом, есть также тренажеры.

Имеется лоджия. В подземном паркинге есть машиноместо площадью почти 37 «квадратов», его можно приобрести за отдельную стоимость — 20 000 долларов (это около 70 тысяч рублей).

Недвижимость продают за 1 304 813 рублей, или 375 000 долларов (4078 рублей, или 1172 доллара за м²).

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