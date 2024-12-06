Лучший кроссовер: почему недорогая новинка Kia покорила экспертов 8 6.12.2024, 14:10

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Модель EV3 получилась эффектной, современной и доступной.

Новый кроссовер Kia EV3 2024 года уже рассекретили официально и полностью. Это недорогая электрическая модель, которая сумела покорить экспертов своими достоинствами.

OBOZ.UA напоминает, что новая Kia EV3 оказалась лучшим кроссовером 2024 года по версии специалистов из Top Gear. Фактически автомобиль является бюджетной моделью в электрическом сегменте. Цена Kia EV3 – около 30 000 долларов. Но в дальнейшем линейку расширят более дорогими вариантами.

Со своим ярким дизайном машина очень похожа на эффектный концепт – новый Kia EV3 отправится в производство с довольно футуристичной внешностью.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 81 кВтч обеспечивает 600 км запаса хода. Есть и батарея на 58 кВтч. Со временем в линейке появится более мощная модификация. Главные соперники – Volvo EX30, Smart #1, Peugeot E-2008.

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