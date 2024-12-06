Маршевым темпом на Дамаск Сергей Ауслендер

6.12.2024, 14:09

3,938

Армия сирийского диктатора развалилась.

Кто вдруг не осознал - Хама взята повстанцами. Открывается дорога на Хомс (это буквально центр сирийских суннитов, к каковым принадлежат эти самые повстанцы), дальше, если прямо - 160 км до Дамаска, но это преимущественно пустынная открытая местность, где буквально не за что зацепиться в смысле обороны, а если направо, то граница с Ливаном, там, впрочем, недалеко и до Тартуса.

Такое продвижение (по сути маршевым темпом) можно объяснить только полным отсутствием сопротивления, сирийская армия развалилась. Отдельные части еще могут оказывать сопротивление и местами даже эффективное, но как единая сила - все, коллапс.

Собственно, дальнейшие события будут зависеть исключительно от ресурсной составляющей - если у повстанцев хватит сил, дойдут и до Дамаска.

Допускаю даже, что Эрдоган и его генералы сейчас чешут репу над картами, прикидывая, что делать, если эти дол..., джихадисты реально возьмут Дамаск или попрут на Тартус с Хмеймим. Немного не так все задумывалось, вот заставь дурака Богу молиться, просили же немного пошухарить возле Алеппо.

Сергей Ауслендер, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com