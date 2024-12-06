Маршевым темпом на Дамаск
- Сергей Ауслендер
- 6.12.2024, 14:09
- 3,938
Армия сирийского диктатора развалилась.
Кто вдруг не осознал - Хама взята повстанцами. Открывается дорога на Хомс (это буквально центр сирийских суннитов, к каковым принадлежат эти самые повстанцы), дальше, если прямо - 160 км до Дамаска, но это преимущественно пустынная открытая местность, где буквально не за что зацепиться в смысле обороны, а если направо, то граница с Ливаном, там, впрочем, недалеко и до Тартуса.
Такое продвижение (по сути маршевым темпом) можно объяснить только полным отсутствием сопротивления, сирийская армия развалилась. Отдельные части еще могут оказывать сопротивление и местами даже эффективное, но как единая сила - все, коллапс.
Собственно, дальнейшие события будут зависеть исключительно от ресурсной составляющей - если у повстанцев хватит сил, дойдут и до Дамаска.
Допускаю даже, что Эрдоган и его генералы сейчас чешут репу над картами, прикидывая, что делать, если эти дол..., джихадисты реально возьмут Дамаск или попрут на Тартус с Хмеймим. Немного не так все задумывалось, вот заставь дурака Богу молиться, просили же немного пошухарить возле Алеппо.
Сергей Ауслендер, «Телеграм»