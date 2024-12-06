Генерал-майор СБУ: Россия проводит диверсии, которые предшествуют высадке десанта 3 6.12.2024, 14:17

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Виктор Ягун

НАТО нужно реагировать.

Члены экипажа российского судна стреляли по выполнявшему разведывательную миссию вертолету армии Германии сигнальными ракетами. Об произошедшем упомянула на полях встречи НАТО в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Как Запад должен реагировать на такие провокации?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном:

— Очень просто — нужна жесткая позиция, просто прекратите общаться. Но Европа играет в двойную игру. С одной стороны — рассказывает, как переживает за Украину, как все поддерживают санкции. А с другой стороны, например, премьер Венгрии Орбан сейчас обратился к США, мол, как бы нам сделать так, чтобы можно было платить за российский газ.

Да елки-палки, определитесь — мы воюем с этой страной, не воюем, мы противостоим ей, не противостоим. Я давно уже сказал, что идет война, и это не какая-то гибридная война, это горячая фаза. Такие действия следуют перед тем, как начать фактическую высадку того же десанта. Например, где-нибудь на островах или на побережье, либо прорыв границы танками.

Идет диверсионная работа, идет разведывательная работа, причем активная, дипломаты России разъезжают по Европе. ЕС принял в свои объятия множество людей, помощь им предлагает, а из тысячи этих беженцев один точно будет агентом ФСБ. Имея кучу денег, кучу возможностей, подкупая не только тех, которые занимаются какими-то мелкими пакостями, но и политиков, россияне реально пытаются дестабилизировать ситуацию в Европе.

Идет диверсионная война, люди гибнут. Я не знаю, какие еще нужны подтверждения. Когда произошли взрывы складов в Чехии и Болгарии — это же активная фаза войны. Причем уже есть четкая информация о том, что те же самые разведчики, которые были зафиксированы в Великобритании, занимаются вербовкой для отправки диверсантов в Европу.

— Глава Федеральной разведывательной службы Германии вовсе заявил, что из-за диверсий может быть применена 5-я статья Устава НАТО. Возможен ли такой сценарий?

— Я думаю, скорее всего, что Россия хочет этого, она хочет продемонстрировать несостоятельность НАТО. РФ пытается как раз спровоцировать конфликт в каком-нибудь натовском регионе. Скорее всего, что это может быть балтийская страна, потому что Россия знает эту территорию, у нее там есть очень мощная агентура.

Например, в Латвии есть села, которые граничат с Россией, там даже если кто-то зайдет и повесит русский флаг, то никто ничему не удивится. Россияне могут зайти туда какой-нибудь диверсионной группой под флагом африканской республики. Не показывать, что это Россия, продемонстрировать, что европейцы не в состоянии защитить даже свою маленькую страну.

Далее будет реакция. Словакия, допустим, говорит: «А, может, это не диверсанты, может, это не русские, это какие-то инопланетяне. Давайте разберемся, давайте пошлем туда группу переговорщиков».

И вот они неделю будут там «кваситься», разбираясь, кто это напал, почему напали. А Россия будет очень аккуратно и красиво работать по тем странам, которые теоретически хотят в Европу, в НАТО, те же, например, балканские страны, та же Грузия, Молдова, в Украине есть даже колеблющиеся процентов 15-20. Вот на этих людей будут рассчитывать и показывать: «Смотрите, вы хотите в Европу? Так они себя не могут защитить».

И это еще раз будет один из аргументов для тех сил в самой Европе, которые противостоят интеграции, объединению, которые будут говорить: «Давайте лучше мы закончим эти все объединяющие вещи, давайте мы будем сами себя защищать».

А когда ты разделен, тебя намного легче по одиночке уничтожать. Уже сейчас кабеля рвут, заводы подрывают, логистику, железнодорожные пути уничтожают. Что еще надо? Осталось только, чтобы еще какие-то танки зашли на какую-нибудь территорию, десант где-то высадился.

Я всегда был сторонником того, чтобы бить на упреждение. Это же психология преступника из подворотни, у нас гопниками их называют. Нельзя ждать, что он подойдет к тебе и спросит сигаретку или мобильный телефон позвонить. Если ты видишь, с кем будешь иметь сейчас дело, то надо просто ударить его первым.

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