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Генерал-майор СБУ: Россия проводит диверсии, которые предшествуют высадке десанта

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  • 6.12.2024, 14:17
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Генерал-майор СБУ: Россия проводит диверсии, которые предшествуют высадке десанта
Виктор Ягун

НАТО нужно реагировать.

Члены экипажа российского судна стреляли по выполнявшему разведывательную миссию вертолету армии Германии сигнальными ракетами. Об произошедшем упомянула на полях встречи НАТО в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Как Запад должен реагировать на такие провокации?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном:

— Очень просто — нужна жесткая позиция, просто прекратите общаться. Но Европа играет в двойную игру. С одной стороны — рассказывает, как переживает за Украину, как все поддерживают санкции. А с другой стороны, например, премьер Венгрии Орбан сейчас обратился к США, мол, как бы нам сделать так, чтобы можно было платить за российский газ.

Да елки-палки, определитесь — мы воюем с этой страной, не воюем, мы противостоим ей, не противостоим. Я давно уже сказал, что идет война, и это не какая-то гибридная война, это горячая фаза. Такие действия следуют перед тем, как начать фактическую высадку того же десанта. Например, где-нибудь на островах или на побережье, либо прорыв границы танками.

Идет диверсионная работа, идет разведывательная работа, причем активная, дипломаты России разъезжают по Европе. ЕС принял в свои объятия множество людей, помощь им предлагает, а из тысячи этих беженцев один точно будет агентом ФСБ. Имея кучу денег, кучу возможностей, подкупая не только тех, которые занимаются какими-то мелкими пакостями, но и политиков, россияне реально пытаются дестабилизировать ситуацию в Европе.

Идет диверсионная война, люди гибнут. Я не знаю, какие еще нужны подтверждения. Когда произошли взрывы складов в Чехии и Болгарии — это же активная фаза войны. Причем уже есть четкая информация о том, что те же самые разведчики, которые были зафиксированы в Великобритании, занимаются вербовкой для отправки диверсантов в Европу.

— Глава Федеральной разведывательной службы Германии вовсе заявил, что из-за диверсий может быть применена 5-я статья Устава НАТО. Возможен ли такой сценарий?

— Я думаю, скорее всего, что Россия хочет этого, она хочет продемонстрировать несостоятельность НАТО. РФ пытается как раз спровоцировать конфликт в каком-нибудь натовском регионе. Скорее всего, что это может быть балтийская страна, потому что Россия знает эту территорию, у нее там есть очень мощная агентура.

Например, в Латвии есть села, которые граничат с Россией, там даже если кто-то зайдет и повесит русский флаг, то никто ничему не удивится. Россияне могут зайти туда какой-нибудь диверсионной группой под флагом африканской республики. Не показывать, что это Россия, продемонстрировать, что европейцы не в состоянии защитить даже свою маленькую страну.

Далее будет реакция. Словакия, допустим, говорит: «А, может, это не диверсанты, может, это не русские, это какие-то инопланетяне. Давайте разберемся, давайте пошлем туда группу переговорщиков».

И вот они неделю будут там «кваситься», разбираясь, кто это напал, почему напали. А Россия будет очень аккуратно и красиво работать по тем странам, которые теоретически хотят в Европу, в НАТО, те же, например, балканские страны, та же Грузия, Молдова, в Украине есть даже колеблющиеся процентов 15-20. Вот на этих людей будут рассчитывать и показывать: «Смотрите, вы хотите в Европу? Так они себя не могут защитить».

И это еще раз будет один из аргументов для тех сил в самой Европе, которые противостоят интеграции, объединению, которые будут говорить: «Давайте лучше мы закончим эти все объединяющие вещи, давайте мы будем сами себя защищать».

А когда ты разделен, тебя намного легче по одиночке уничтожать. Уже сейчас кабеля рвут, заводы подрывают, логистику, железнодорожные пути уничтожают. Что еще надо? Осталось только, чтобы еще какие-то танки зашли на какую-нибудь территорию, десант где-то высадился.

Я всегда был сторонником того, чтобы бить на упреждение. Это же психология преступника из подворотни, у нас гопниками их называют. Нельзя ждать, что он подойдет к тебе и спросит сигаретку или мобильный телефон позвонить. Если ты видишь, с кем будешь иметь сейчас дело, то надо просто ударить его первым.

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