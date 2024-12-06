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«Власти сейчас на распутье»

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  • 6.12.2024, 14:21
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«Власти сейчас на распутье»

Экономистка объяснила, почему в Беларуси не будет длинных новогодних каникул.

Экономистка Алиса Рыжиченко в эфире «Еврорадио» рассказала, что от роста зарплат белорусы не становятся богаче, а их покупательская способность, наоборот, снижается. Кроме этого, экспертка порассуждала и на тему длинных новогодних каникул.

— Недавно Головченко выступал с рассуждениями и говорил, стоит ли подстраиваться под Россию, где будут длинные [новогодние] каникулы. 

С одной стороны, это поможет снизить затраты, например, за счёт уменьшения расходов на зарплаты и сокращения энергопотребления. Но есть и проинфляционные риски. 

Перед Новым годом традиционно возрастает покупательская активность, растёт курс доллара, что приводит к дефициту. Это вынуждает наращивать импорт, из-за чего цены тоже идут вверх. К тому же в декабре многие получают повышенные зарплаты.

По мнению экспертки, если сейчас отправить людей в отпуск за свой счет и сократить им количество рабочих часов, то по итогу января они получат настолько низкие зарплаты, что прямо перед самыми выборами это может спровоцировать недовольство среди населения.

— Поэтому власти сейчас на распутье и не знают, что делать: отправив  людей в длительные каникулы, ты сможешь сократить издержки и продать складские запасы, однако еще больше спровоцируешь потребительскую активность. И в итоге перед выборами мы можем увидеть плачевную ситуацию, когда зарплаты снизятся, а инфляция вырастет.

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