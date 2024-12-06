Сирийские повстанцы вошли в пригороды Хомса: российские базы сегодня могут отрезать 6.12.2024, 14:47

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Войска диктатора почти не сопротивляются.

Бойцы сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» сегодня утром подошли к стратегическому для режима Башара Асада городу Хомсу — третьему по величине городу страны.

Как пишет Anadolu со ссылкой на источники, повстанцы уже начали входить в пригороды.

Хомс – стратегически важная провинция, которая служит воротами в столицу Дамаск. Потеря города отрежет столицу от побережья. От Средиземного моря также будут отрезаны российские военные базы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на офицера правительственной армии Сирии, ночью российские ВКС разрушили мост Рустан на шоссе М5, главном маршруте в Хомс, чтобы не дать повстанцам использовать его для продвижения.

Тем временем тысячи людей уже покинули Хомс, опасаясь быстрого продвижения повстанцев.

Государственные войска почти не сопротивляются повстанцам. Удары наносит только авиация — в основном российская, но одними ударами с воздуха остановить наступление не удается.

На видео: колонна повстанцев входит в городок Тер-Маэла в 3 км от Хомса, ее приветствуют местные жители.

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