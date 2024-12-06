Политолог: Ситуация в Европе меняется 1 6.12.2024, 14:49

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Петр Олещук

Появятся ли новые «черчилли»?

«Украина должна одержать победу в этой войне, а Россия — потерпеть в этой войне поражение», — заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц выступает за передачу Украине ракет TAURUS и разговоры с Россией с позиции силы. Как изменится расклад сил, если Германия займет такую активную позицию?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Я не могу сказать, что правительство Олафа Шольца не помогало Украине. Правительство Шольца, например, обеспечило большую часть систем Patriot, которые на данный момент есть на вооружении у Украины. В целом много систем ПВО германское правительство передало во времена канцлерства Шольца.

Но есть определенные ограничения, которые сам для себя Шольц выстроил. Очевидно, что это связано с боязнью того, что если он, например, передаст Украине ракеты TAURUS, то Россия это воспримет как прямую угрозу для себя и, соответственно, начнет какие-то агрессивные действия предпринимать против Германии.

Мерц, очевидно, подобных ограничений на себе не накладывает, о чем и говорит. Если говорить о поддержке Украины, то, наверное, именно дальнобойные ракеты — это последнее, что осталось из того, чем Германия могла бы помочь Украине. Естественно, речь идет о сохранении соответствующих темпов, о возможном их наращивании, о предоставлении оружия и тому подобное. Однако это предвыборное заявление, мы не знаем, насколько Мерц, если станет канцлером Германии, будет реализовывать ту политику, которую он задекларировал ранее, а не каким-то образом изменил бы этот вектор.

Канцлер Германии не может самостоятельно принимать подобные решения, он будет ориентироваться на позицию союзников по блоку НАТО. А там многое будет зависеть от позиции США и новой американской власти. Думаю, что пока рано заниматься предсказаниями того, какую политическую линию займет Мерц в качестве гипотетического канцлера Германии.

Но шанс на то, что он снимет ограничения, которые ранее искусственно ввел Шольц, есть.

— С победой Трампа активизировалась тема мирных переговоров, но ведь Европа еще не сказала своего окончательного слова. Есть ли на старом континенте, образно говоря, «черчилли»? Или остались только «чемберлены»?

— Европа длительное время привыкла находиться в тени Соединенных Штатов, если мы говорим о геополитике и геополитических решениях. Позиция европейцев была простой: мы занимаемся экономикой, а защита — это прерогатива Соединенных Штатов через блок НАТО.

Сейчас ситуация меняется. Европа вынуждена искать решения для своей собственной безопасности. Я не могу сказать, что в современной Европе много политиков, которые готовы демонстрировать лидерские способности. Это проблема, длительное время подбор политического руководства стран Европы строился на несколько иных принципах, чем, например, требование принятия каких-либо сложных и рискованных решений.

Современные европейские политики более склонны избегать каких-либо сложных решений, а не принимать их.

Но также нужно понимать, что новые вызовы требуют от европейских политиков эволюционировать и изменяться. Конечно, мы понимаем, что они в значительной степени будут и дальше ориентироваться на позицию США. Но если произойдет гипотетический конфликт с американской властью, то Европе придется брать ответственность за многие вопросы на себя. И я думаю, что внутренне уже многие европейские политики к этому готовы. Но ситуация развивается намного быстрее, чем они принимают соответствующие решения.

Уже три года назад было понятно, что нужно запускать на полную мощность европейскую военную промышленность, но, к сожалению, соответствующие решения не были доведены до логического завершения. Пока что Европа во многом рассчитывает на США, но не исключено, что в ближайшее время им придется существенно пересматривать свою политику.

— В последнее время возобновились разговоры о возможной отправке европейских военных в Украину. Сам Зеленский говорил, что приветствовал бы такое решение. Как вы считаете, возможен ли такой сценарий в обозримом будущем?

— Пока это все обсуждается только в контексте гипотетического заключения некого соглашения о прекращении огня. Говорится о создании некой демилитаризованной зоны, которая должна патрулироваться, например, европейскими войсками.

Почему именно европейскими? Как ранее заявил Джей Ди Венс —новоизбранный вице-президент США — американцы не должны участвовать в военном завершении этой войны, все должна взять на себя Европа.

Ряд европейских правительств говорил о том, что этот вопрос может обсуждаться. Может обсуждаться, но пока что решения нет. Опять же, повторюсь, это только в случае заключения некого соглашения о прекращении огня, что не выглядит, скажем так, самым очевидным вариантом на ближайшее время.

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