Вольфович рассказал о «чемоданчике» Лукашенко

Вольфович рассказал о «чемоданчике» Лукашенко3
- 6.12.2024, 15:11
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У Путина есть такой же.
Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что у Лукашенко есть свой «ядерный чемоданчик» и «красная кнопка». Об этом сообщает БелТА.
— У каждого президента своя «красная кнопка», свой портфель и свой «ядерный чемоданчик», — сказал Александр Вольфович.
Он подчеркнул, что это отнюдь не шутка. Ядерное оружие, которое находится в Беларуси, вправе применить только Лукашенко, а «вооружение, которое находится в России, — соответственно, только российский лидер».