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Вольфович рассказал о «чемоданчике» Лукашенко

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  • 6.12.2024, 15:11
  • 3,024
Вольфович рассказал о «чемоданчике» Лукашенко
Александр Вольфович

У Путина есть такой же.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что у Лукашенко есть свой «ядерный чемоданчик» и «красная кнопка». Об этом сообщает БелТА.

— У каждого президента своя «красная кнопка», свой портфель и свой «ядерный чемоданчик», — сказал Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что это отнюдь не шутка. Ядерное оружие, которое находится в Беларуси, вправе применить только Лукашенко, а «вооружение, которое находится в России, — соответственно, только российский лидер».

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