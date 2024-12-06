ВСУ получили новейший ракето-дрон «Пекло» 6.12.2024, 15:43

Фото: УНИАН

Названы его характеристики.

Украинский оружейный концерн «Укроборонпром» презентовал новую ракету-дрон «Пекло». Как сообщает корреспондент УНИАН, ее уже передали Вооруженным силам Украины.

Ракета-дрон является новой разработкой украинской оружейной промышленности. «Пекло» может лететь со скоростью 700 километров в час, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км.

Новую разработку лично осмотрели президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ранее на вооружение ВСУ поступил другой ракето-дрон «Паляниця». Хотя военные эксперты предлагали называть его реактивным дроном.

На днях министр обороны Рустем Умеров сообщил, что «Паляниця» вышла в серийное производство. По его словам, дрон является разработкой частного стартапа, а в серийное производство дрон запустили благодаря поддержке Минобороны.

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