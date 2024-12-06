Белорусского писателя отметили премией «За вклад в европейское взаимопонимание» 6.12.2024, 15:55

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Ольгерд Бахаревич

Его роман в Беларуси признали «экстремистским».

Белорусский писатель Ольгерд Бахаревич получил Лейпцигскую книжную премию «За вклад в европейское взаимопонимание». Был отмечен его роман «Собаки Европы», который в Беларуси признали «экстремистским». Бахаревич отмечает, что это «значимая и важная международная награда», сообщает «Еврорадио».

«Рад, что моя главная книга оценена так высоко; рад, что она читается, переводится, обсуждается, — пишет писатель на своей странице в Facebook. — Рад оказаться среди лауреатов этой премии — таких, как Имре Кертес, Светлана Алексиевич, Рышард Капустинский, Ян Кершоу, Юрий Андрухович, Клаудио Магрис, Эрик Хобсбаум, Славенка Дракулич и других... Этот год был чрезвычайно удачен для немецких и белорусских «Собак».

Церемония торжественного награждения пройдет в рамках международной Лейпцигской книжной выставки 26 марта 2025 года.

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