Белорусского писателя отметили премией «За вклад в европейское взаимопонимание»
- 6.12.2024, 15:55
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Его роман в Беларуси признали «экстремистским».
Белорусский писатель Ольгерд Бахаревич получил Лейпцигскую книжную премию «За вклад в европейское взаимопонимание». Был отмечен его роман «Собаки Европы», который в Беларуси признали «экстремистским». Бахаревич отмечает, что это «значимая и важная международная награда», сообщает «Еврорадио».
«Рад, что моя главная книга оценена так высоко; рад, что она читается, переводится, обсуждается, — пишет писатель на своей странице в Facebook. — Рад оказаться среди лауреатов этой премии — таких, как Имре Кертес, Светлана Алексиевич, Рышард Капустинский, Ян Кершоу, Юрий Андрухович, Клаудио Магрис, Эрик Хобсбаум, Славенка Дракулич и других... Этот год был чрезвычайно удачен для немецких и белорусских «Собак».
Церемония торжественного награждения пройдет в рамках международной Лейпцигской книжной выставки 26 марта 2025 года.