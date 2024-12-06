«Вот такие шулеры в рыбном отделе»7
- 6.12.2024, 16:04
- 8,022
Блогер показал, как обманывают в белорусских магазинах.
Мужчина зашел в магазин «Гиппо» в Минске, что в торговом центре «МОМО», и решил на контрольных весах проверить, правильно ли указана масса расфасованного в пленку сыра. Эксперимент он снял на видео и выложил ролик в TikTok. Выяснилось, что вес на этикетках и весах совпадал, но блогер убежден, что обман все же есть — ведь продукт взвешен вместе с упаковкой. Он указал на это сотруднице магазина, и та решила перевесить все куски. Правда, некоторые зрители ролика считают, что на самом деле проблемы нет, ведь стретч-пленка весит ничтожно мало, но часть комментаторов с этим не согласились, пишет «Зеркало».
Посетитель магазина «Гиппо» в ТЦ «МОМО» перевесил на контрольных весах три куска сыра, которые в торговой точке расфасовали в стретч-пленку. Оказалось, что масса продукта, указанная на этикетках, совпадала с той, что показывало табло весов. Однако блогер был убежден — покупателей обманывают, ведь на измерительном приборе вес куска должен быть чуть больше, так как он в упаковке.
— Сыр не затарен (при расфасовке не отняли вес тары. — Прим. ред.). Кусок сыра весит 292 грамма, а цена за килограмм — 46,66 рубля. Грубо говоря, это уже 10 копеек (мол, это стоимость упаковки, которую взвесили по цене сыра. — Прим. ред.), — сообщил автор ролика.
@igorbakinovsky ♬ оригинальный звук - Игорь Бакиновский
Мужчина пожаловался на это сотруднице магазина. Та перевесила сыр в отделе, и выяснилось, что там вес другой, в нем уже была учтена масса тары.
— Может, что с весами, — предположила женщина. После этого она попросила свою коллегу снять с прилавка весь расфасованный в тот день товар и перевесить его.
Некоторые зрители ролика подняли блогера на смех, мол, пленка весит 0,2 грамма, и на стоимости продукта это никак не отразится. Но часть людей была убеждена, что пленки «намотали» много, поэтому блогер, скорее всего, прав. Кто-то советовал всегда перевешивать продукты, потому что сталкивался в магазинах с обманом.
Вот некоторые комментарии пользователей:
«Эта незначительная погрешность допустима. Но товаровед почему-то кипиш подняла».
«Хайпануть решил на пленке?»
«Покупает сыр за 46 рублей, и одного грамма жалко».
«На два грамма накололи, прямо беда».
«В этом „Гиппо“ постоянно идет несоответствие веса. На кассе самообслуживания через раз зовешь помощника, потому что весы не пропускают».
«Пленка и наклейка взвешена по 46 рублей. Все правильно человек говорит».
«Тот, кто не попадал с беспределом в этом магазине, не поймет автора ролика».
«Я очень часто попадала в такие ситуации».
«В „Белмаркете“ мясную продукцию так продают — взвешивают вместе с пластиковым контейнером».
«Покупал скумбрию, было 23 рубля, а положила на весы вторая [сотрудница], и тут же ценник поставила — 27 рублей. Вот такие шулеры в рыбном отделе».
«Одному перевесят, а другому — нет. Я тоже сталкивался с „весомыми“ колбасами. Перевешивайте».
«В этом „Гиппо“ очень часто проблемы с ценами. И именно с сыром однажды был перевес почти в два раза».