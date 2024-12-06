Белорусская художница номинирована на польскую премию Paszporty Polityki 6.12.2024, 16:28

Алла Савашевич

Алла Савашевич отмечена в номинации «визуальное искусство».

Художница Алла Савашевич вошла в число номинантов престижной польской премии Paszporty Polityki 2024. Это ежегодная награда, которой влиятельное польское издание Polityka отмечает ярких деятелей культуры Польши, пишет MOST.

Паспорт Polityki — это символический документ, выделяющий талантливых авторов, в том числе тех, кто разрушает стереотипы и осваивает новые форматы. В 2024 году на премию номинировано 52 автора в 21 номинации. Алла Савашевич отмечена в номинации «визуальное искусство». В 2021 году эту премию получила белоруска Яна Шостак.

Ала Савашевич родилась в Столине в 1989 году, начала учёбу в Белорусской государственной академии искусств в Минске, а продолжила её уже в Польше, в Академии изящных искусств во Вроцлаве, где живёт до сих пор. Сейчас она докторантка Академии изящных искусств Кракова. Белоруска занимается фотографией, видеоартом, перформансом, но основными средствами художественного выражения для неё остаются скульптура и инсталляция.

«В искусстве она оригинально сочетает личный опыт, полученный в Беларуси, с более широкими размышлениями о функционировании репрессивных систем — как политических, связанных с авторитарной властью, так и социальных, например патриархальных», — пишет о ней Polityka.

В 2024 году художница участвовала в масштабной панораме польского феминистского искусства в Сопоте, а во Вроцлаве состоялась её персональная выставка Broń i chroń («Защищай и охраняй») — в работах автор исследовала ожидания общества от женщин в патриархальной среде. В конце года состоялась выставка The Rite of Fall в Кракове — перформанс (он был предназначен для видеозаписи), на который автора вдохновила «Весна священная» Игоря Стравинского. Но художница переосмыслила в работе темы власти и угнетения.

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