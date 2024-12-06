«Это настоящая ахиллесова пята россиян» 2 6.12.2024, 16:46

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Бен Ходжес

Генерал США рассказал, что будет с РФ при ядерном ударе.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес рассказал, что может ожидать Россию в случае гипотетического ядерного удара с ее стороны.

Своим прогнозом он поделился в интервью Hromadske.ua. Генерал отметил, что Россия поставляет нефть и газ в Китай и Индию. Если в Кремле решат использовать ядерное оружие против Украины, то США сделают все, чтобы россияне не смогли продавать за рубеж свои энергоресурсы.

«Единственная причина, почему Россия до сих пор может продолжать эту войну, — это деньги, которые Москва получает от продажи нефти и газа Китаю и Индии. Это настоящая ахиллесова пята россиян», — заявил Ходжес.

Вместе с тем, по словам генерала, применение ядерного оружия со стороны России сейчас маловероятно. В то же время новой администрации в Белом доме тоже нужно дать понять Кремлю: удары ядерным оружием по Украине будут иметь самые тяжелые последствия для России и ее экономики.

Кроме того ни Индия, ни Китай, которые являются получателями российских энергоресурсов, не хотят ядерного удара, подчеркнул Ходжес.

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