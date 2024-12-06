Популярный белорусский банк предупредил о перебоях в работе 6.12.2024, 16:56

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Нельзя будет воспользоваться банкоматами, совершить покупки в интернете, по карте и не только.

Пресс-служба «Приорбанка» сообщила, что в субботу, 7 декабря, они запланировали провести технологические работы. Из-за этого в определенные часы нельзя будет воспользоваться банкоматами этого банка, совершить покупки в интернете, по карте и не только.

Техработы решили провести, чтобы пользоваться его сервисами и рассчитываться по карточке можно было «еще комфортнее и безопаснее».

Так, с 00:00 до 09:00 7 декабря будут недоступны:

• операции в банкоматах и платежно-справочных терминалах банка,

• сервисах дистанционного обслуживания и интернет-банке,

• платежи по карточкам Приора в интернет-магазинах и на сайте E-Pay.

А с 03:00 до 10:00, по информации организации, нельзя будет воспользоваться мобильным приложением Prior Online и интернет-банком Приорбанка.

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