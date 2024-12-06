Экономист: Происходит глобальная финансовая изоляция Кремля 6.12.2024, 17:24

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Экономического будущего у России нет.

Россия идет к тотальной финансовой изоляции. Такое мнение сегодня, 6 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ высказал экономист Илья Несходовский.

Он прокомментировал информацию о закрытии российским государственным банком «ВТБ» единственного дочернего подразделения в Африке в связи с тем, что банк отключен от системы SWIFT.

«Это означает, что конкретное направление по финансовым операциям будет ограничиваться. Мы помним, в середине 2022 года были введены санкции против «Сбербанка» в Европейском Союзе. Ему также пришлось закрыть свои дочки, свои филиалы. И обращаю внимание, что это уже следующая волна. Это уже не закрытие филиалов в тех странах, которые экономически развиты. Вы уже закрываете те направления, на которые вы хотели делать ставку, как альтернативу торговле с развитыми странами», — подчеркнул экономист.

Несходовский напомнил, что ранее с Китаем у РФ были ограничены различные расчеты, происходит закрытие филиалов российских банков в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан.

«То есть, другими словами, на сегодня происходит глобальная финансовая изоляция России. Даже если вам как-то удастся предлагать свои товары, потому что, действительно, ваши товары примитивные — это сырьё, и миру нужно сырье. Вопрос остается открытым, а каким образом вы будете получать деньги оттуда? Если западные банки с вами работать не хотят, а ваших собственных банков просто-напросто там нет, то есть вы не будете осуществлять эти расходы. Поэтому это еще один такой звонок, что Россия идет к полной, тотальной финансовой изоляции, и, соответственно, как бы они там не рисовали свои показатели ВВП, экономического будущего у России просто-напросто нет. Ваш товар никто не будет в мире покупать», — сказал он.

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