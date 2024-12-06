В Витебской области продают усадьбу XIX века
- 6.12.2024, 17:28
За нее просят всего одну базовую.
В деревне Ореховно Ушачского района Витебской области продают усадьбу XIX века. На площадке «БУТБ-Имущество» за нее просят всего одну базовую, или 40 рублей, обратил внимание Onliner.
Усадьбу закончили строить в 1840 году. До 1917 года она принадлежала Гребницким.
В 1930-х здание отошло работникам колхоза «Красный Октябрь». Во время Второй мировой войны на месте усадьбы развернули военный госпиталь, а позже здесь была школа.
Владелец объекта — «Витебскоблимущество» — несколько раз выставлял усадьбу на торги, но найти нового хозяина до сих пор не удалось. Очередные электронные торги пройдут 30 декабря.