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В Витебской области продают усадьбу XIX века

  • 6.12.2024, 17:28
В Витебской области продают усадьбу XIX века

За нее просят всего одну базовую.

В деревне Ореховно Ушачского района Витебской области продают усадьбу XIX века. На площадке «БУТБ-Имущество» за нее просят всего одну базовую, или 40 рублей, обратил внимание Onliner.

Усадьбу закончили строить в 1840 году. До 1917 года она принадлежала Гребницким.

В 1930-х здание отошло работникам колхоза «Красный Октябрь». Во время Второй мировой войны на месте усадьбы развернули военный госпиталь, а позже здесь была школа.

Владелец объекта — «Витебскоблимущество» — несколько раз выставлял усадьбу на торги, но найти нового хозяина до сих пор не удалось. Очередные электронные торги пройдут 30 декабря.

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