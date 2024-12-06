Лукашенко попросил у Путина «Орешник» 19 6.12.2024, 17:51

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Белорусский диктатор хочет сам определять цели.

Путин и Лукашенко могут заключить соглашение о гарантиях безопасности, которое может включать в себя использование ядерного оружия. В ходе заседания высшего госсовета так называемого «союзного государства» российский диктатор сообщил о возможности размещения новой ракеты «Орешник» на территории Беларуси.

Путин отметил, что предстоящий договор будет определять «взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя РФ и Беларуси, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы «союзного государства».

Путин добавил, что в соглашении могут быть задействованы все доступные силы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие, которое может быть размещено на территории Беларуси.

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