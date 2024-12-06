Politico: Венгерские спецслужбы шпионили за чиновниками ЕС

Politico: Венгерские спецслужбы шпионили за чиновниками ЕС2
- 6.12.2024, 18:08
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Обыскивали гостиничные номера и записывали телефонные разговоры.
Венгерская разведывательная служба шпионила за чиновниками ЕС, которые посещали страну, свидетельствуют данные совместного расследования венгерского центра журналистских расследований Direkt36 и бельгийского издания De Tijd.
Согласно его данным, сотрудники Информационного управления Венгрии (IH) обыскивали гостиничные номера, в которых останавливались чиновники ЕС и записывали их телефонные разговоры, пишет Politico.
Объектом слежки, в частности стали следователи Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое в свое время расследовало дело венгерской компании, принадлежавшей зятю премьер-министра Виктора Орбана.
В расследовании приводятся примеры с 2015 по 2017 год, когда чиновники ЕС, которые работали на OLAF и приезжали в Венгрию, во время поездок на автомобилях становились объектами слежки, а их телефоны прослушивались.
В публикации также указано, что обычной практикой венгерской разведки является обыск гостиничных номеров делегаций ЕС, приезжающих с визитом, и загрузка данных с их ноутбуков.
Будапешт уже давно обвиняют во взломе телефонов журналистов, активистов и оппозиционеров.
В 2021 году один из венгерских законодателей признал, что правительство приобрело израильское шпионское программное обеспечение.
Ранее в этом году кибератаке подвергся депутат Европарламента, критически настроенный к Венгрии.