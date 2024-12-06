«Деньги берет, а играть не дает» 3 6.12.2024, 18:17

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Жодинцы пожаловались на автоматы с игрушками.

Автоматы с игрушками, установленные в магазинах Жодино, по словам горожан, часто не работают, хотя принимают деньги. При этом техподдержка недоступна, а проблема не решается, пишет ex-press.live.

Жительница Жодино написала в исполкомовский чат:

— Данный аппарат находится при входе в магазин «Мартин» на улице Ленина. Не первый раз хотим поиграть, закидываем копейки — он не срабатывает вообще никак. Телефон техподдержки недоступен. В течение дня так могут закинуть деньги немало людей, в итоге ни игры, ни денег. Кто знает, как сообщить о неисправности?

Реакция горожан

Другие жители города подтвердили, что такая проблема встречается часто. Один из комментаторов написал:

— Эти аппараты настроены так, что при любом раскладе вы не выиграете. Развод на деньги. Ну и бесплатный сыр только в мышеловке.

Другой добавил:

— Автоматов с такими проблемами по городу достаточно. Раз через раз срабатывают. Хотя мне везло: два мешка игрушек дома лежит из таких автоматов.

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