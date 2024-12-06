Политолог: Cобытия в Сирии ослабляют позиции Кремля 6.12.2024, 18:30

1,024

Игорь Чаленко

Продвижение повстанцев лишает РФ козырей в переговорах на геополитическом уровне.

Обострение ситуации в Сирии лишает Кремль козырей на предстоящих переговорах на геополитическом уровне. Об этом в комментарии «ОстроВу» рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

«Продвижение повстанцев в Сирии лишает РФ козырей в переговорах на геополитическом уровне. Раньше Украине было трудно продвигать тему оккупированного Крыма, поскольку РФ всегда демонстрировала свою эффективность в Сирии. Это фактически был противовес на чаше весов. Теперь такой возможности нет, и очевидно, что России придется постепенно уходить из Сирии, что повлияет на предстоящие переговоры, в частности, по Украине. Но очевидно, что переговоры будут касаться разных регионов мира», - рассказал он.

По его словам, Россия может направить небольшую часть ресурсов на помощь в Сирии, но это не разрешит ситуацию.

«Россияне сейчас делают акцент именно на украинском вопросе», – отметил Игорь Чаленко.

Вместе с тем, считает эксперт, сегодняшние события в Сирии ослабляют позиции Кремля на предстоящих переговорах.

«Хотя мы еще не видим реакции Китая на активизацию Эрдогана, потому что не просто так сейчас развивается новая ось (Тегеран-Москва-Пекин-Пхеньян). Ситуация развивается динамично, и пока повстанцы берут город за городом, тенденции указывают на то, что режим Асада может уменьшиться на юге Сирии или вообще исчезнуть», - сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com