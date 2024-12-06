Минчанка поскользнулась на ступеньке своего подъезда и отсудила 11 000 рублей 3 6.12.2024, 18:46

Десять дней девушка пролежала в больнице.

В начале 2024-го минчанка возвращалась домой, в многоэтажку на улице Одесской. Благополучно пройдя путь от парковки до подъезда, она вдруг поскользнулась на обледеневшей лестнице. Падение оказалось с последствиями, пишет Onliner.by.

Согласно заключению медиков, минчанка «получила тяжкие телесные повреждения в виде переломов других отделов голени и закрытого оскольчатого перелома обеих костей правой голени со смещением отломков».

Десять дней девушка пролежала в больнице, перенесла операцию. А потом еще более трех месяцев находилась на амбулаторном лечении в своей поликлинике.

Когда горожанка почувствовала себя лучше, решила обратиться в суд. За состояние лестницы ведь отвечает товарищество собственников, сотрудники которого не побеспокоились о том, чтобы обработать поверхности противогололедными средствами.

Так, минчанка просила суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, материальный вред в сумме 2874 рублей (за поврежденные вещи), судебные расходы по оплате помощи представителя в сумме 1650 рублей, иные необходимые расходы в сумме 55,34 рубля.

Изучив дело, суд Заводского района постановил взыскать с ответчика в пользу истца:

материальный ущерб в сумме 1942,80 рубля;компенсацию морального вреда — 8000 рублей;судебные расходы по оплате помощи представителя — 1000 рублей;иные судебные расходы в сумме 40 рублей.

В удовлетворении остальной части требований истице отказано. С минчанки также была взыскана в доход государства пошлина в сумме 45,56 рубля, с товарищества — в сумме 217,14 рубля. Кроме того, с ответчика в пользу истицы взысканы судебные расходы по оплате помощи представителя в суде апелляционной инстанции в сумме 400 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

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