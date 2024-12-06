Корабль с норвежскими NASAMS сел на мель на пути в Польшу 6.12.2024, 18:53

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Доставка техники задерживается.

Судно Finlandia Seaways с норвежскими средствами ПВО на борту в четверг вечером село на мель в проливе Кармсундет возле города Гаугесун в Норвегии – корабль направлялся в Польшу, сообщает норвежское военное издание Forsvarets forum.

Дежурный спасатель Главного спасательного центра Томас Брейволл рассказал, что корабль попал на мель и получил повреждения руля и гребного винта.

«К счастью, корабль быстро поставили на якорь. Но сначала сообщение было довольно драматичным из-за размера корабля, расстояния до берега в узком проливе и погодных условий», – рассказал Брейволл.

Сейчас судну ничто не угрожает, однако доставка техники задерживается.

Военные находятся на месте на причале в Кармее для защиты оборудования.

«Вооруженные силы установили временную зону военных ограничений в сотрудничестве с владельцами недвижимости и полицией, чтобы защитить военное оборудование», – сообщила Ханне Олафсен, пресс-секретарь Оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии.

По словам Олафсен, за охрану отвечают силы из Внутренней гвардии. По данным NRK, экипаж судна состоял из 23 человек. Сообщается, что в результате никто не пострадал.

Она не имеет подробностей о том, когда оборудование будет на месте в Польше, но говорит, что Вооруженные силы сейчас рассматривают альтернативные средства транспортировки.

«Будут задержки в связи с перегрузкой оборудования на новое транспортное средство. По ее словам, это не повлияет на миссию», – сказала она.

Корабль Finlandia Seaways принадлежит датской судоходной компании DFDS и зафрахтован Вооруженными силами Норвегии для перевозки материалов в Польшу.

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