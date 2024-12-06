«Беларуская выведка»: Лукашенко уговорил Путина начать войну против Украины 3 6.12.2024, 19:13

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Именно белорусский диктатор выступил зачинщиком.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что именно Лукашенко уговорил Путина начать войну против Украины:

— На cочинских встречах 2021-го года Путин методично склонял Лукашенко к «интеграции» и взял обещание с минского диктатора плавно отойти от дел, предоставив свое кресло московскому кандидату для завершения процесса интеграции, читай — присоединения Беларуси.

В 2022 году Лукашенко на встречах стал настаивать, что союз двух «братьев» будет неполноценным без Украины. Именно таким видел Лукашенко будущее «союзного государства». Источники сообщают, что именно Лукашенко педалировал объединение трех «братьев» и всегда высказывал мнение, что без Украины это не имеет никакого смысла и не будет воспринято другими странами как победа. Именно Лукашенко постоянно «троллил» и шантажировал Путина необходимостью подключения Украины к интеграции и активно обсуждал с ним единственно возможный сценарий — решение вопроса военным путем.

Спекуляции на эту тему в личном общении двух диктаторов стали постоянной повесткой, и минский диктатор со временем стал со-архитектором будущей войны. Таким образом, Лукашенко тянул время, надеясь, что Путин не решится на радикальную меру.

Лукашенко фактически выставил Путину условие: я согласен на объединение только, если в нем одновременно примет участие Украина. Причем Лукашенко каждый раз приободрял Путина, подливал масла в огонь и убеждал в необходимости решения вопроса с Украиной как можно быстрее, пока она окончательно не оторвалась и не ушла на Запад.

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