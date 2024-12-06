Индия открестилась от проекта создания валюты БРИКС 6.12.2024, 19:19

Нью-Дели испугался пошлин Трампа.

По словам главы центрального банка Индии, блок БРИКС не принимал решение о создании общей валюты, чтобы уменьшить использование доллара.

Об этом пишет Bloomberg.

«Валюта БРИКС - это идея, выдвинутая одним из членов, которая обсуждалась, но решение не было принято», - заявил председатель Резервного банка Индии Шактиканта Дас.

Он также добавил, что следует также иметь в виду географическую удаленность стран, в отличие от еврозоны, которая имеет географическую целостность.

Эти комментарии появились после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп недавно предупредил страны БРИКС, что он потребует от них обязательств не создавать новую валюту как альтернативу доллару, и повторил угрозы ввести 100% пошлины.

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