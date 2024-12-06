Испанский главный тренер продлил контракт со сборной Беларуси по футболу 6.12.2024, 19:22

Карлос Алос будет возглавлять команду до ноября 2026 года.

Белорусская федерация футбола продлила контракт с главным тренером сборной Беларуси Карлосом Алосом. Новое соглашение рассчитано до ноября 2026 года.

Алос будет руководить сборной в квалификации чемпионата мира-2026 и следующем розыгрыше Лиги наций.

При испанце сборная провела 12 официальных матчей, в которых трижды победила, дважды проиграла и еще семь раз сыграла вничью. Кроме того, сборная выдала серию из семи подряд встреч без поражений.

Тем не менее Алос не выполнил задачу, которую ставили боссы БФФ: выйти в дивизион «B» Лиги наций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com