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Испанский главный тренер продлил контракт со сборной Беларуси по футболу

  • 6.12.2024, 19:22
Испанский главный тренер продлил контракт со сборной Беларуси по футболу

Карлос Алос будет возглавлять команду до ноября 2026 года.

Белорусская федерация футбола продлила контракт с главным тренером сборной Беларуси Карлосом Алосом. Новое соглашение рассчитано до ноября 2026 года.

Алос будет руководить сборной в квалификации чемпионата мира-2026 и следующем розыгрыше Лиги наций.

При испанце сборная провела 12 официальных матчей, в которых трижды победила, дважды проиграла и еще семь раз сыграла вничью. Кроме того, сборная выдала серию из семи подряд встреч без поражений.

Тем не менее Алос не выполнил задачу, которую ставили боссы БФФ: выйти в дивизион «B» Лиги наций.

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