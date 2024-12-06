В Беларуси запретили продавать российское мороженое 4 6.12.2024, 19:41

2,038

Продукт признали опасным.

Сразу три вида мороженого российского ООО «Фабрика грез» запретили продавать в Беларуси с 9 декабря. Десерт появился в списке опасной продукции Госстандарта.

Под запрет попало мороженое двухслойное в вафельном стаканчике с ароматом тутти-фрутти и яблока с фруктово-ягодным наполнителем «Клубничный», а также шоколадное и с ароматом ванили в вафельном рожке. Специалисты обнаружили замещение молочного жира его заменителем в количестве более 99,9% при норме не выше 50%.

В конце ноября в Беларуси запретили продавать два вида мороженого от той же российской компании «Фабрика грез».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com