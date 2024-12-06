В Беларуси запретили продавать российское мороженое

В Беларуси запретили продавать российское мороженое4
- 6.12.2024, 19:41
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Продукт признали опасным.
Сразу три вида мороженого российского ООО «Фабрика грез» запретили продавать в Беларуси с 9 декабря. Десерт появился в списке опасной продукции Госстандарта.
Под запрет попало мороженое двухслойное в вафельном стаканчике с ароматом тутти-фрутти и яблока с фруктово-ягодным наполнителем «Клубничный», а также шоколадное и с ароматом ванили в вафельном рожке. Специалисты обнаружили замещение молочного жира его заменителем в количестве более 99,9% при норме не выше 50%.
В конце ноября в Беларуси запретили продавать два вида мороженого от той же российской компании «Фабрика грез».