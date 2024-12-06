Необратимое падение 3 Игорь Липсиц

6.12.2024, 19:51

3,830

Что ждет Российскую империю.

В своей отличной статье профессор Алексей Панич совершенно верно препарировал причины, в силу которых Россия постоянно повторяет цикл «демократизация — авторитаризм».

И ему оставался только один шаг до формулировки вывода о том, почему же ни руководители России (во всех формах существования этого государства со времен завоевания Казани и по сей день), ни нынешняя российская оппозиция не готовы «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве». Но напротив — активно пытаются увеличить число тех, кому жить в России совсем не хочется.

И почему видный деятель нынешней российской культуры, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский недалек от правды, когда говорит: «Все мы милитаристы и имперцы. Война — это самоутверждение нации».

Богатства на востоке

Эта причина проста — исторические территории жизни русского народа (условно — от Смоленска до Волги) недостаточно богаты природными ресурсами, чтобы прокормить столь многочисленную нацию, а условия для ведения сельского хозяйства на большей части этой территории не особо благоприятны (площадь Нечерноземья 2411,2 тыс. км², а Черноземья — 167,8 тыс. км², то есть в 14 раз меньше). И климат неласковый.

Да, есть еще бизнес как кормилец нации, но он — в силу истории России — начал активно и массово развиваться только после отмены крепостного права, сулил многое, но затем был уничтожен в огне Октябрьского переворота и Гражданской войны. Возрождение этого бизнеса с конца 1980-х годов прошлого века ситуацию не изменило: по оценке экспертов Фонд Карнеги за международный мир, 60-67% ВВП России (при расчете по широкому кругу продуктов и доходов) формируется нефтяной отраслью. А она в значительной реально контролируется государством (доля «Роснефти» в суммарной добыче составляет более 40%, а ведь стоило бы еще сюда добавить еще и «Сургутнефтегаз» с его 13% добычи и неясными собственниками, а также «Газпром нефть» и «Татнефть»), причем все нефтяные поля, которые они разрабатывают — восточнее Волги…

Если же обратиться к карте месторождений прочих природных богатства России, то и тут мы увидим, что в Европейской части страны серьезное значение имеют только месторождения железных руд (особенно в районе Курской магнитной аномалии, где руду высокого качества добывают в карьерах), медно-никелевых руд (в Мурманской области — Мончегорское) и наконец апатито-нефелиновых руд (Хибинское около Кировска).

Все остальные подземные богатства России, за счет которых она прожила XX век и держится в веке XXI-м, находятся восточнее Волги — на землях, которые исторически были населены иными народами, нежели русские и которые были колонизированы Российской империей огнем и мечом. Как писал в 1872 г. знаменитый русский историк, ректор МГУ Сергей Соловьев: «Россия представляет такую небывалую обширность государственной области, пред которою области других европейских государств ничтожны; отсюда первая мысль, что такая громада необходимо образовалась посредством завоевания, как образовывались древние колоссальные государства — Персидское, Македонское, Римское. С детства заучивают, что царь Иван IV завоевал три царства: Казанское, Астраханское, Сибирское. Три царства!».

Это значит, что идея профессора Панича «Свободная Россия — это Россия без колоний» и его призыв «уже сейчас готовиться к такой деколонизации, приложив максимум усилий, чтобы она произошла как можно более упорядоченно и мирно. Шанс на мир в этом регионе настанет только тогда, когда будет, наконец, положено конец российскому колониализму» — совершенно утопична. Никакой народ, никакое государство без крайней беды не согласятся отдать те источники благосостояния (в случае России — восточную часть страны с ее природными богатствами), которые позволяют им избежать нищеты и даже голода.

Перспективы нет?

Вспоминая, скажем, распад огромной Британской колониальной империи, мы знаем, что он произошел как результат крайнего ослабления самой метрополии, потерявшей слишком много людей в Первой мировой войне и потому уже неспособной контролировать колонии, и активного развития национально-освободительных движений в заморских колониях (включая и Ирландию).

В России аналогичный процесс пока не начался, да и структура российской имперской системы совершенно иная, чем была у Великобритании (или, скажем, у Испании или Португалии) — русские живут по всей территории империи, смешавшись с другими народами и потому обособление территорий — по национальному признаку — здесь маловероятно. Более того, на низовом уровне русские окажут такому обособлению, скорее всего, активное сопротивление, поскольку помнят неприятные истории, в которых оказались в 1990-е годы прошлого века русские люди на территориях бывших союзных республик, когда те стали независимыми государствами.

И русские оппозиционеры — в отличие от профессора Панича — прекрасно это понимают и осознают, что подобного рода идеи лишат их малейшего шанса на поддержу у граждан нынешней России. Потому об этом и молчат.

Что же получается: ОБСЕ признает «деколонизацию Российской Федерации» необходимым условием «устойчивого мира», а ни российские власти, ни оппозиция этим властям об этом даже говорить не хотят?

Видимо, придется признать, что здесь мы имеем дело с исторической ситуацией, которая неразрешима без очень большой крови, что вряд ли кому-то может нравиться. Из этой ситуации дорога к лучшей жизни и для русских, и для других народов Российской Федерации возможна в одном из двух вариантов:

«успешная либерализация Российской Федерации как единого целого, с сохранением ее сегодняшних международно признанных границ, но со сменой ее внутреннего политического устройства на либеральную демократию западного типа». Но это вариант я, как и профессор Панич, полагаю нереальным. Для такого в России нет никаких предпосылок;

постепенное ослабление единого российского государства и его превращение в мягкую конфедерацию или просто несколько реально независимых малых государств. Эти государства сформируются не по национальным, а по территориальным критериям. И каковы будут их границы, сейчас гадать бессмысленно.

Но есть и третий вариант будущего России. Он, конечно, крайне не понравится профессору Паничу, да и мало кому еще, но он вполне возможен. Это вариант уничтожения в России даже тех мизерных остатков свобод и рыночных отношений, которые в ней еще встречаются, и превращение страны в полностью военно-полицейское государство, весьма сходное с СССР сталинских времен и нынешней Северной Кореей. И на этот вариант россияне согласятся — если, конечно, карточки будут отоваривать относительно приемлемо, а репрессии будут не особенно массовыми и неясными по причинам.

Да, Российская империя была «тюрьмой народов», но 140 миллионов человек и по сей день живут в ее здании. И полагать, что они решат сами обрушить стены и крышу этой тюрьмы на себя — утопично. Пока что они вполне спокойно с тюремщиками сосуществуют.

Будущее России, видимо, определят не деколонизация, а два совсем иных процесса: эмиграция молодежи от бесперспективности жизни на родине (аналогично тому, как это обстоит в Индии или, скажем, в Иране) и общее сокращение численности населения РФ в силу демографических процессов (в сочетании с военными потерями и эмиграцией молодежи).

Как ни парадоксально, но именно нынешние действия властей РФ как раз и ускоряют этот процесс «падения Российской империи». Более того, делают его необратимым. Однако же, хотя «тюрьма народов» будет пустеть и терять значение, но решетки на ее окнах будут красить регулярно еще долго.

Игорь Липсиц, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com