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Позиции армии Асада посыпались

  • 6.12.2024, 20:06
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Позиции армии Асада посыпались

Войска сирийского режима отступают к Дамаску.

Войска сирийского режима отходят ближе к Дамаску, чтобы иметь возможность дать бой за столицу.

После потери Алеппо и Хамы у режима начал сыпаться восток.

Как сообщает сирийский оппозиционный ресурс SOHR, войска режима отходят с южного берега реки Ефрат подальше от Ракки, а также покидают Дейр-эз-Зор, пустое пространство занимают СДС/курды, в этих районах также действуют боевики ИГИЛ. 

На юге в провинции Даръа также просыпаются оппозиционные ячейки.

На фоне всех этих проблем Асад отводит войска ближе к Дамаску, рассчитывая дать бой за столицу. Складывается впечатление, что последней надеждой диктатора остается удержание столицы. 

SOHR также пишет о появлении повстанцев в Хомсе.«Асад сейчас стягивает все свои силы в Дамаск: из Хомса (город, вероятно, скоро падет), из Дейр-эз-Зора на востоке, где пустое место уже занимают СДС и кучкуются черные (ИГИЛ - ред.), и, вероятно, подтянет силы с самого юга, пока там все не дезертировали и не перешли под знамена повстанцев», - пишет офицер израильской армии Игаль Левин

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