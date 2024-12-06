The Guardian: Трамп хочет показать силу 3 6.12.2024, 20:15

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Новоизбранный президент США боится повторить ошибки предшественника.

Хотя прошел месяц с тех пор, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, его мирный план относительно войны в Украине до сих пор остается предметом догадок. Однако эксперты сомневаются, что он просто «бросит Украину под автобус», пишет The Guardian.

«И Москва, и Киев настороженно рассматривают перспективу переговоров, преуменьшая эту идею публично, но маневрируя, чтобы оказаться в лучшей возможной позиции, когда Трамп вступит в должность», - говорится в публикации.

Так, Украина пытается максимально реализовать долгожданное разрешение на применение западных ракет для ударов по России. Зато Путин уселся на привычного конька ядерных угроз и в последние недели активно педалирует это направление. Примером чего стал демонстративный, но в военном измерении неважный удар «Орешником» по Днепру.

«Легкий путь к мирному соглашению трудно найти. Общепринятым предположением на Западе было то, что замораживание линии соприкосновения может быть прелюдией к переговорам, но ни одна из сторон не заинтересована: Россия, потому что она продвигается на поле боя; Украина, потому что она боится, что без реальных гарантий безопасности со стороны Запада замораживание линий просто даст России время перегруппироваться, прежде чем она начнет новое нападение», - пишет The Guardian.

Бывший специальный представитель президента США в Украине Курт Волкер отметил, что Дональд Трамп вряд ли пойдет на банальное принуждение Украины к уступкам России, ведь ему важно показать себя более сильным президентом, чем был Джо Байден.

«Я думаю, он видел, какой катастрофой стал Афганистан для Байдена, и он не хочет, чтобы Украина была его Афганистаном. Он не хочет казаться слабым и не хочет выглядеть побежденным Путиным. Я не вижу, чтобы он бросал Украину под автобус. Я вижу, что он хочет закончить войну, и если Путин откажется, то он скажет Путину: «Мы просто дадим им все оружие, все деньги, которые им нужны», - рассуждает Волкер.

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