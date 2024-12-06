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Белорусов ждут мокрый снег и гололед

  • 6.12.2024, 20:17
Белорусов ждут мокрый снег и гололед

Синоптики рассказали о погоде на выходных.

В субботу, 7 декабря, в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет.

Во многих районах пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Как и накануне, местами прогнозируется гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог страны — гололедица. Утром и днем местами по востоку ожидается налипание мокрого снега. Ветер будет юго-восточный умеренный.

Термометры ночью покажут 0...-5, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В воскресенье, 8 декабря, ожидается облачная погода, иногда — осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах страны прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет восточной четверти, умеренный, местами — порывистый.

Термометры ночью покажут -3...+3, днем прогнозируется -1...+5.

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