Польские фермеры могут потребовать от «МТЗ Беларусь» компенсации 6.12.2024, 20:41

Покупка тракторов из Беларуси создала им проблемы.

Высший административный суд Варшавы признал, что некоторые тракторы из Беларуси были зарегистрированы с нарушением закона. 4 декабря 2024 года была отклонена жалоба дилера «МТЗ Беларусь» в Польше на аннулирование регистрации 6 тракторов белорусской марки.

На самом деле таких случаев значительно больше. Не исключено, что фермеры будут требовать компенсации от дилера.

Причина проблем здесь не в санкциях, а в том, что в 2016 году вступили в силу новые экологические стандарты для тракторов в Европейском союзе.

После этого года у белорусской техники не было некоторых сертификатов соответствия. Без них зарегистрировать технику было бы нельзя, но некоторые тракторы стали регистрировать как подержанные, чтобы обойти правила, сообщает портал фермеров Польши farmer.pl.

На нарушения при регистрации тракторов обратила внимание польская прокуратура. И ситуация набирает обороты. За последние дни несколько десятков, а то и сотен фермеров в Подляшском воеводстве получили письма от прокуратуры по поводу регистрации тракторов. Есть информация, что таких тракторов только в Подляшском воеводстве более 800.

Похоже, что многим тракторам «Беларусь» в Польше может угрожать отмена регистрации. В таком случае за этим последует и запрет на эксплуатацию белорусских тракторов. Тогда они пойдут либо на запчасти, либо на металлолом.

Фермеры пострадают, но если вина за это будет возложена на импортера, который ввозил технику, то не исключено, что аграрии подадут иски в суды и будут требовать компенсации от дилеров. Ведь формально их вины тут нет — они покупали тракторы у официального дилера. Но смогут ли добиться фермеры возврата своих денег — большой вопрос.

На сегодняшний день компания MTZ Polska находится в стадии ликвидации.

В комментариях на польских форумах один из пользователей высказывал мнение, что «закон был сделан для западных тракторов, чтобы не было конкуренции МТЗ». Но фермер опроверг это аргументом, что МТЗ продает в Польше, в основном, небольшие тракторы мощностью 80-120 лошадиных сил, они более популярны у мелких фермеров. Конкуренцию им составляют скорее поставщики из Азии, чем западные.

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