Глава «Роснефти» призвал готовиться к падению цен на нефть 6.12.2024, 20:51

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Штаты могут увеличить добычу и снизить корпоративные налоги.

Рынок нефти в ближайшие 2 года может столкнуться со снижением цен, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин, пишет «Интерфакс».

«Возможной перспективой», по его словам, может стать падение котировок сорта Brent до $60 — то есть почти на 15% по сравнению с текущими уровнями.

Риски для рынка нефти на 2025-26 гг. исходят со стороны США и Саудовской Аравии, сообщил Сечин, выступая на 17-м Веронском евразийском экономическом форуме. Штаты могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания избранного президента США Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. А Саудовская Аравия обладает свободными мощностями на 1 млн баррелей в день. «Как они будут использованы — тоже серьезный фактор», — сказал Сечин.

«Мы должны исходить из стабильности работы и учитывать эти проблемы. Будет цена выше — хорошо, (…), но готовиться мы должны к более взвешенным решениям», — говорит он.

По словам Сечина, чтобы «минимизировать риски», в бюджет компании заложена еще более низкая цена — $45-50 за баррель российского сорта Urals. Это почти на 30% меньше, чем баррели из РФ стоят сейчас — $63,48, по данным Минэкономразвития на ноябрь.

С апреля российская нефть уже подешевела почти на $12, или 16% и стоит меньше, чем заложено в бюджет. Проект казны текущего года верстали, исходя из цены нефти $70 за баррель, а следующего года — $69,7.

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