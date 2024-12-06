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В Беларуси вводят электронный больничный

  • 6.12.2024, 20:56
В Беларуси вводят электронный больничный

С 2025 года.

Запуск проекта по переходу на электронный листок нетрудоспособности запланирован на 2025 год. Об этом заявила руководитель Фонда соцзащиты населения Минтруда и соцзащиты Беларуси Юлия Бердникова, обозначив основные шаги по цифровизации ФСЗН.

Ранее Юлия Бердникова отмечала, сообщает БелТА, что электронный больничный уменьшит ошибки работодателей и облегчит задачу бухгалтериям предприятий и фирм, а также специалистам ФСЗН при назначении и выплате пособий по временной нетрудоспособности. Этот проект ФСЗН продвигает вместе с Минзравом.

Еще в начале 2024 года речь шла о создании пилотной зоны, апробации процесса и доработке программное обеспечение, чтобы минимизировать временные операционные задачи бухгалтерских служб.

Сейчас, когда работник приносит бумажный больничный, работодатель вносит его реквизиты на портале фонда.

«Этот режим будет оптимизирован, и когда сведения о заболевании в электронном виде поступят из учреждения здравоохранения в фонд, работодатель будет получать их из фонда», - отметила Юлия Бердникова.

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