Россия прекратила финансировать Абхазию 1 6.12.2024, 21:08

Об этом заявили сами сепаратисты.

«Власти» самопровозглашенной «республики» Абхазия на совещании, посвященном проблемам энергетики, сообщили о почти полной приостановке финансирования со стороны Российской Федерации, сообщает «Эхо Кавказа».

«Так складывается ситуация, что есть серьезная угроза того, что наши граждане-бюджетники не получат заработную плату. Я считаю, что в этой связи нам максимально надо быть открытыми, честными перед своими гражданами. Вы все прекрасно знаете, что первые некие сигналы появились с введением ограничений по выплатам бюджетникам, социальной сфере, учителям, медикам. Но с ноября месяца, после известных событий, российская сторона фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям. Я повторюсь, это коснулось и оборонного ведомства, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, других министерств, ведомств. Если говорить проще, фактически сегодня кроме пенсионного обеспечения все остальные средства софинансирования приостановлены», – сказал и. о. «президента» Бадра Гунба.

Напомним, что в сентябре финансирование было прекращено частично. Москва требовала, в частности, утвердить «инвестиционное соглашение», обсуждение которого в ноябре привело к отставке абхазского «лидера» Аслана Бжания. Позже документ большинством голосов отклонили на заседании сессии парламента.

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