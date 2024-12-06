Карлсон сел в лужу с Беларусью 7 6.12.2024, 21:15

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Удивительный эпизод, в котором упоминается наша страна.

В интервью российского министра иностранных дел Сергея Лаврова Такеру Карлсон есть упоминание нашей страны, пишет «Салiдарнасць».

Ближе к концу разговора Карлсон вдруг спросил:

– За последний месяц, прошедший после [американских] выборов в регионе произошли различные политические события. В Грузии, Беларуси, Румынии, а затем, что особенно заметно, в Сирии происходят беспорядки. Не кажется ли Вам это частью усилий США сделать ситуацию сложнее?

Во-первых, американский гость смешал в одну кучу, как говорят в народе, «людей, [девушек с пониженной социальной ответственностью] и лошадей». В Грузии действительно начались протесты. В Сирии, которую уж совсем затруднительно отнести к нашему региону, враждебные Башару Асаду установили контроль над несколькими крупными городами. В Румынии разразился скандал, связанный с российским вмешательством в президентские выборы.

Но в Беларуси ничего подпадающего под определение «беспорядки» за последний месяц не происходило. Беспредел силовиков – да, но и он продолжается уже пятый год. Но никаких уличных акций, тем более вооруженных столкновений.

Самое забавное, что Лавров не указал Карлсону на эту оплошность. Министр ответил:

– Честно говоря, в этом нет ничего нового. Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они «поймать рыбу в мутной воде»: иракская агрессия, ливийская «авантюра» или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана.

Впрочем, нашу страну Лавров тоже упомянул, хотя и не в контексте «беспорядков».

– Когда ОБСЕ наблюдала за выборами в России, то это всегда были крайне негативные отчеты. Так же было в Беларуси и в Казахстане.

Обращает на себя внимание и то, что американец сформулировал свой вопрос как кремлевский пропагандист: «Не кажется ли это Вам частью усилий США сделать ситуацию сложнее?»

Впрочем, Карлсон давно выступает в этом амплуа, так что удивления подобные «подачи» уже не вызывают. Они лишь подчеркивают цели, которые преследует интервьюер – сервильного подносчика вопросов сначала Владимиру Путину, а теперь Сергею Лаврову.

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