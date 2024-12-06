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Reuters: Курды взяли под контроль провинцию Ракка и город Дейр-эз-Зор

  • 6.12.2024, 21:23
  • 2,778
Reuters: Курды взяли под контроль провинцию Ракка и город Дейр-эз-Зор

Войска режима Асада отступают к Дамаску.

Отряды Сирийских демократических сил (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор востоке Сирии, сообщили Reuters три сирийских источника. Как отмечает агентство, это третий город за неделю, контроль над которым утратили силы режима Башара Асада.

По данным Reuters, сирийские военные и поддерживаемые Ираном иракские боевики покинули Дейр-эз-Зор до того, как туда вошли силы СДС.

Журналист Томас ван Линге пишет, что СДС взяли контроль над аэропортом Дейр-эз-Зоре.

Кроме того, добавляет Reuters со ссылкой на два источника в сирийской армии, отряды Сирийских демократических сил также захватили близлежащий с Ираком пограничный переход Абу-Кемаль. Журналист Сэм Доак геолоцировал видео, на котором курдские бойцы вошли в Абу-Кемаль.

Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что правительственные войска эвакуировались с этой территории, чтобы сосредоточить свои усилия на защите Дамаска от наступающих исламистских повстанцев.

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