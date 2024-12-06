1017 дней надежды на чудо 5 Александр Роднянский

6.12.2024, 21:41

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Сегодня эта надежда особенно уместна.

Мировая пресса ежедневно обсуждает возможности мирных переговоров между Россией и Украиной.

Гадает на какие условия согласится Владимир Путин. На какой компромисс пойдет Владимир Зеленский.

Сможет ли Дональд Трамп закончить эту войну или же его громкие обещания останутся лишь обещаниями?

Ежедневно та же пресса обсуждает и ход боевых действий. Медленное, но настойчивое давление российской армии. Новые и новые названия украинских сел появляются на страницах мировой прессы — они под оккупацией, разрушены до основания или освобождены.

Но за разговорами о политике и передвижением стрелочек на картах порой забываются люди. И гражданские, и военные, гибнущие в ходе войны. Полномасштабная фаза которой продолжается вот уже 1017 дней.

Количество жертв с каждой стороны давно превысило цифры, измеряемые в десятках тысяч.

Например, в поименном списке погибших российских военных, которые ведут «Медиазона» и «Русская служба ВВС», уже больше твердо установленных 80 тысяч имен. А это далеко не все…

Каждый день от налета российских беспилотников или артиллерийских обстрелов гибнут жители мирных украинских городов. Чьи-то жены, матери, дети…

1017 дней горя, ужаса и смерти. И 1017 дней борьбы украинцев за свою страну, за свою свободу и свою идентичность.

И 1017 дней надежды на чудо.

Эта надежда сегодня, с приближением Нового года и Рождества, как-то кажется особенно уместной. Ведь бывают же в жизни и чудеса.

Александр Роднянский, Telegram

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