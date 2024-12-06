Минских дошкольников кормили мясом из скотомогильников 8 6.12.2024, 21:56

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Действовала целая преступная группа.

Генеральный прокурор сообщил Александру Лукашенко о преследовании «участников организованных групп», которые перерабатывали и продавали мясо животных из могильников. Это мясо поставляли в том числе в дошкольные учреждения Минска и Минского района. Об этом идет речь в докладной записке, копию которой «Белсат» получил от BELPOL.

Адресат документа, подписанного генпрокурором Андреем Шведом, – Александр Лукашенко. В докладной записке речь идет о мерах против лиц, которые забирали из могильников туши крупного рогатого скота.

Андрей Швед констатирует, что ежегодно силовики выявляют сотни фактов сокрытия падежа, поставки туш дохлого скота под видом живого на убойные площадки, продажа такого скота:

«За последние три года по этим фактам нарушений прокуроры завели более 450 уголовных дел, еще более 600 – другие правоохранительные органы».

В последнее время выявлены участники организованных групп, которые перерабатывали и продавали мясо животных из могильников на территории сельскохозяйственных предприятий Гомельской, Минской и Могилевской областей.

В рамках только одного дела следователи узнали, что в прошлом году такая преступная группа продала не менее 22 тонн мяса дохлых животных под видом доброкачественной говядины организациям торговли и общественного питания Минска, Минской области и в Россию.

Арестованы 9 человек, включая руководителей и учредителей коммерческих организаций. Еще 13 человек – в статусе подозреваемых.

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