В России начались учения по отключению от мирового интернета 1 6.12.2024, 22:06

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Учения проходят как минимум в трех субъектах РФ.

В России проводятся учения по проверке безопасности и устойчивости Рунета на случай отключения от глобальной сети. Об этом в пятницу «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети интернет и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи», — цитирует агентство заявление РКН.

В ведомстве добавили, что целью учений, которые проводятся ежегодно в соответствии с законом о «суверенном Рунете», является подтверждение «готовности» российского сегмента интернета к работе без связей с внешним миром. В частности, проверяется «доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия», уточнили в РКН.

Учения-2024 затронут территорию «отдельных регионов», говорилось в письме, которое в середине ноября отправил банкам и подотчетным организациям ЦБ РФ. Регулятор рекомендовал кредитным организациям сообщить в Роскомнадзор о «технологических процессах», которым потребуется сохранить связь с мировой сетью.

Учения проходят как минимум в трех субъектах РФ — это Чечня, Дагестан и Ингушетия, рассказали «Осторожно, новости» сотрудники местного провайдера «Энергоинформ».

По их словам, в Дагестане фиксируются проблемы с доступом в интернет и Telegram, плохо работает Whatsapp. Учения начались 6 декабря и могут продлиться до субботы, 7 декабря, рассказали в «Энергоинформ» со ссылкой на информацию от РКН. «Выключили без предупреждения до завтрашнего дня, мы даже не знаем список сайтов. Федералы захотели — федералы сделали. Они практикуют, как отключить нам интернет, когда захотят, получится ли быстро», — сказал источник «Осторожно, новости».

Предыдущий раунд учений по «суверенному рунету» прошел в июле 2023 года. Результаты учений были признаны «успешными».

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