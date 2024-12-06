У белорусских таксистов забрали десятки авто 6.12.2024, 22:21

Авто конфискуют из-за нового закона.

Транспортная инспекция с 1 ноября изъяла уже 63 легковых автомобиля, которые использовались при перевозке пассажиров такси без включения в реестр сведений об этих авто, пишет smartpress.by.

Сделано это было по результатам контрольных мероприятий.

Минтранс также обновил статистику по наполняемости реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На сегодня в нем уже 246 диспетчеров, в том числе 157 диспетчеров такси. Это около 100% от общего количества.

В реестр также уже включены 5,3 тыс. перевозчиков или 93%, в том числе 3,7 тыс. перевозчиков автомобилями-такси (около 100%), а также 33,8 тыс. водителей (порядка 80%), в том числе 21 тыс. водителей такси. «Практически 100%-е включение водителей отмечается в Брестской, Гродненской и Минской областях», – уточнили в Минтрансе.

Транспортных средств в реестре на данный момент 27 тыс. (75%), в том числе более 16,6 тыс. автомобилей-такси. «Самый высокий показатель – около 100% – по внесению в реестр автомобилей такси – в Брестской и Гродненской областях, автобусов – в Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областях», – сообщили в Минтрансе.

Напомним, реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении начал действовать в Беларуси с 1 ноября. Это значит, что водители такси теперь не могут работать без регистрации в этом реестре. В Минтрансе полагают, что реестр поможет «ограничить присутствие на рынке перевозок пассажиров недобросовестных перевозчиков и диспетчеров».

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