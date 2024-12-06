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Белорус-дальнобойщик нашел в своем рефрижераторе двух нелегалов

  • 6.12.2024, 22:40
Белорус-дальнобойщик нашел в своем рефрижераторе двух нелегалов

Температура в рефрижераторе составляла 8 градусов.

Двое мужчин из Турции и Афганистана каким-то образом оказались в польском грузовике-рефрижераторе, которым управлял белорусский водитель, пишет сайт «Беларусь и мир».

Незадолго до въезда в Германию из Бельгии водитель-белорус сделал остановку в сервисной зоне. Там он услышал стуки, которые доносились из рефрижераторного контейнера его транспортного средства.

Неподалеку, на территории Германии, находилась в тот момент патрульная машина из немецкого города Санкт-Августин. Дальнобойщик увидел ее и обратился к стражам порядка.

Ознакомившись с обстоятельствами дела, правоохранители немедленно направились к фуре и, поскольку речь шла о возможной непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, открыли контейнер.

Внутри находились два человека, которые сидели на плотно уложенных ящиках. На тот момент температура в рефрижераторе составляла 8 градусов, но было ли количество кислорода достаточным для более длительного путешествия — вопрос неясный.

Поскольку грузовик находился на территории Бельгии, немцы вызвали коллег из дорожной полиции данной страны. Обнаруженных в контейнере молодых людей перенаправили в бельгийскую миграционную службу.

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