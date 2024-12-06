Белорус-дальнобойщик нашел в своем рефрижераторе двух нелегалов
- 6.12.2024, 22:40
Температура в рефрижераторе составляла 8 градусов.
Двое мужчин из Турции и Афганистана каким-то образом оказались в польском грузовике-рефрижераторе, которым управлял белорусский водитель, пишет сайт «Беларусь и мир».
Незадолго до въезда в Германию из Бельгии водитель-белорус сделал остановку в сервисной зоне. Там он услышал стуки, которые доносились из рефрижераторного контейнера его транспортного средства.
Неподалеку, на территории Германии, находилась в тот момент патрульная машина из немецкого города Санкт-Августин. Дальнобойщик увидел ее и обратился к стражам порядка.
Ознакомившись с обстоятельствами дела, правоохранители немедленно направились к фуре и, поскольку речь шла о возможной непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, открыли контейнер.
Внутри находились два человека, которые сидели на плотно уложенных ящиках. На тот момент температура в рефрижераторе составляла 8 градусов, но было ли количество кислорода достаточным для более длительного путешествия — вопрос неясный.
Поскольку грузовик находился на территории Бельгии, немцы вызвали коллег из дорожной полиции данной страны. Обнаруженных в контейнере молодых людей перенаправили в бельгийскую миграционную службу.