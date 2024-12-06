Украинская ракета-дрон «Пекло»: что известно о новейшей разработке для ВСУ 6.12.2024, 22:48

Изделие уже имеет успешные боевые применения.

Силам обороны Украины передали несколько десятков единиц ракет-дронов «Пекло». Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

«Ракету-дрон украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки — в течение года. Изделие уже имеет успешные боевые применения. Летит со скоростью 700 км/ч, на расстояние до 700 км. «Пекло» не только изготавливается серийно, но и постоянно совершенствуется», — рассказал Сметанин.

BBC Украина проанализировало обнародованные фото и видео новой украинской ракеты-дрона.

Отмечается, что на фюзеляже беспилотника заметны специальные крепления, которые указывают на возможность его запуска не с земли, а с воздушных платформ — возможно, с фронтовых бомбардировщиков или истребителей.

«Если это действительно так, то перед нами принципиально новый подход к запуску БПЛА, который ранее не применялся во время российско-украинской войны. Например, ударный дальнобойный дрон «Лютый» запускают путем разгона на взлетной полосе, а переделанные советские Ту-141 («Стриж») — со специальной массивной пусковой установки», — говорится в анализе издания.

Конструкция ракеты-дрона «Пекло» указывает на то, что она ближе к крылатым ракетам, чем собственно к беспилотникам.

Она напоминает западные планирующие авиабомбы типа французской AASM (HAMMER), на которой тоже устанавливается ракетный ускоритель и система навигации, пишет BBC Украина.

Заявленная дальность полета «Пекло» достигает 700 км, что в десять раз превышает возможности AASM. Это может быть обусловлено меньшей боевой частью, хотя ее точные характеристики пока не раскрываются.

На фюзеляже в хвостовой части «Пекло» аналитики заметили выносной турбореактивный двигатель, впереди — датчик скорости движения (трубка Пито).

Издание отмечает, что дрон-ракета очень похожа по очертаниям на беспилотник «Паляниця».

«Однако тот не имел выносного двигателя, был оснащен подвижными рулями в хвостовой части и запускался, как было заявлено, со специальной платформы. Его дальность также была заявлена в районе 600−700 км», — заключает BBC Украина.

6 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны Украины передали первую партию дронов-ракет «Пекло».

Это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые передали в войска, а также запустили в серийное производство. Сейчас есть пять успешных применений этого оружия.

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