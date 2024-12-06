Ученые впервые создали робо-ворона 6.12.2024, 22:56

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Он умеет летать.

Исследователи из Швейцарии и США разработали уникального робота RAVEN (с англ. ворон), способного начинать полет с помощью прыжка, как это делают одноименные птицы. Благодаря пружинистым ногам робот также может ходить, бегать и прыгать по земле, что делает его универсальным для различных задач. Работа опубликована в журнале (Naturehttps://www.nature.com/).

Разработанный учеными RAVEN имеет неподвижные крылья и V-образный хвост, сам полет осуществляется за счет пропеллера на месте клюва. Взлет осуществляется за счет прыжка с синхронным запуском пропеллера, расположенного на передней части корпуса. По мнению ученых, такой тип взлета затрачивает меньше энергии, чем при помощи крыльев.

Испытания показали, что робот успешно воспроизводит движения птиц: ходит, бегает и плавно переходит в полет в прыжке. Возможность быстрого взлета с земли делает его перспективным для обследования труднодоступных территорий, спасательных миссий и работы в сложных природных условиях.

RAVEN доказывает, что сочетание природы и современных технологий может привести к созданию уникальных решений для робототехники будущего.

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