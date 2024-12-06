закрыть
7 декабря 2024, суббота, 0:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые впервые создали робо-ворона

  • 6.12.2024, 22:56
  • 1,058
Ученые впервые создали робо-ворона

Он умеет летать.

Исследователи из Швейцарии и США разработали уникального робота RAVEN (с англ. ворон), способного начинать полет с помощью прыжка, как это делают одноименные птицы. Благодаря пружинистым ногам робот также может ходить, бегать и прыгать по земле, что делает его универсальным для различных задач. Работа опубликована в журнале (Naturehttps://www.nature.com/).

Разработанный учеными RAVEN имеет неподвижные крылья и V-образный хвост, сам полет осуществляется за счет пропеллера на месте клюва. Взлет осуществляется за счет прыжка с синхронным запуском пропеллера, расположенного на передней части корпуса. По мнению ученых, такой тип взлета затрачивает меньше энергии, чем при помощи крыльев.

Испытания показали, что робот успешно воспроизводит движения птиц: ходит, бегает и плавно переходит в полет в прыжке. Возможность быстрого взлета с земли делает его перспективным для обследования труднодоступных территорий, спасательных миссий и работы в сложных природных условиях.

RAVEN доказывает, что сочетание природы и современных технологий может привести к созданию уникальных решений для робототехники будущего.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский