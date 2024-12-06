Глава МИД Польши — делегации РФ в ОБСЕ: Вас не должно здесь быть 3 6.12.2024, 23:39

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Сильная речь Радослава Сикорского.

Представителей России не должно быть на заседании Совета министров ОБСЕ. Ведь РФ стала на путь агрессивной, репрессивной клептократии и уничтожает не только Украину, но и свое будущее.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослава Сикорского на заседании Совета министров ОБСЕ.

По его словам, сегодняшняя Россия не уважает границы и права человека. В России нет независимых СМИ, честных выборов, а политических заключенных там сейчас больше, чем в СССР во времена Леонида Брежнева.

Польский министр напомнил, что когда СССР распался, Запад призвал Россию стать нормальным демократическим государством. Однако, как отметил Сикорский, этого не удалось сделать, потому что «выход за рамки своей политической культуры оказался слишком сложным делом для России».

Он добавил, что российские руководители выбрали путь «агрессивной и репрессивной клептократии».

«Мой месседж к российской делегации следующий: мы не ведемся на вашу ложь, мы знаем что вы делаете - вы пытаетесь отстроить российскую империю, а мы вам этого не дадим сделать. Мы будем противодействовать вам на каждом дюйме вашего пути. Вы успешны в разрушении Украины, но вы также уничтожаете будущее своей страны. Пока вы не остановите эту грубую войну, вас здесь не должно быть», - подчеркнул Сикорский.

Кроме того, Польша призвала приостановить членство России в ОБСЕ, но Мальтийское председательство в этой организации не поддержало эту инициативу.

💬 Próbujecie odbudować rosyjskie imperium. Udaje się Wam niszczyć Ukrainę, ale niszczycie też przyszłość własnego kraju. Dopóki nie powstrzymacie tej brutalnej wojny, nie powinno Was tu być.



| Min. @sikorskiradek w swoim wystąpieniu na 31. Radzie Ministerialnej OBWE na Malcie pic.twitter.com/7t0AjfNsMY — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) December 6, 2024

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