У Асада огромные проблемы Андрей Никулин

6.12.2024, 23:55

«Шиитская ось» постепенно трескается.

Дейр-эз-Зор, столица одноименной провинции, также потерян асадовцами. Впрочем, в данном случае они мирно передали город нейтральным курдам, а войска оттуда отправили через пустыню в помощь Дамаску.

Насколько понимаю, с курдами были заключены соглашения и получены гарантии сохранности сторонников режима и неких позиций в городе, но все-равно это очевидное, новое и серьезное ослабление Дамаска и Асада.

Впрочем, снявши голову по волосам не плачут, сейчас у Башара проблемы посерьезнее ухода из далеких, пустынных, пусть и возвращенных большой кровью провинций.

Но одновременно с потерей Дейр-эз-Зора и Маядина накрывается иранский коридор через Сирию к израильским границам и в Ливан. Сообщение с Хезболлой из Тегерана теперь снова только по воздуху или по морю.

И громадье начинаний, и «шиитская ось» постепенно трескается.

В итоге, даже если и появятся некие иранские или иракские контингенты, идущие по земле на помощь Асаду - им придется договариваться о проходе с курдами, что вряд ли получится - не пропустят американские советники, - или пробиваться с боями через пустыню, где в последние дни так же активизировались боевики разных группировок, от недобитых халифатчиков до обученных американцами отрядов из Танафа.

Кстати - многострадальная Пальмира, похоже, скоро снова поменяет флаги над городом.

Андрей Никулин, Telegram

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