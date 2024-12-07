Зеленский может встретиться с Трампом уже сегодня 7.12.2024, 2:00

Президент Украины посетит открытие Нотр-Дама после реставрации.

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 7 декабря, примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Елисейском дворце. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на пресс-службу Макрона.

В Елисейском дворце сообщили, что Макрон примет Дональда Трампа, а затем Владимира Зеленского перед открытием Собора Парижской Богоматери. На переговоры с каждым отведен час.

Последний раз Зеленский и Макрон встречались в Париже 10 октября.

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