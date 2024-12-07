Зеленский может встретиться с Трампом уже сегодня
- 7.12.2024, 2:00
Президент Украины посетит открытие Нотр-Дама после реставрации.
Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 7 декабря, примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Елисейском дворце. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на пресс-службу Макрона.
В Елисейском дворце сообщили, что Макрон примет Дональда Трампа, а затем Владимира Зеленского перед открытием Собора Парижской Богоматери. На переговоры с каждым отведен час.
Последний раз Зеленский и Макрон встречались в Париже 10 октября.